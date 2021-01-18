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Инвалидам на колясках пришлось самим чистить снег в российском городе

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Фото: страница «Типичный Новосибирск» во «ВКонтакте»

В городе Искитиме Новосибирской области инвалидам на колясках пришлось самостоятельно чистить снег. Фотографию мужчин опубликовали в сообществе «Типичный Новосибирск» во «ВКонтакте».

Издание «НГС Новосибирск» поговорило с мужчиной, попавшим на фото. Его зовут Николай Дадыко, он оказался в инвалидном кресле в 2010 году из-за тяжелого заболевания. Россиянин рассказал, что сам расчистил себе дорогу, потому что не смог добраться до рынка возле дома.

«Прошел трактор, была бровка. (...) Я не мог переехать. Но я ведь активный человек, взял скребок — у меня свой автомобиль, который я постоянно чищу. Пошел и почистил, потом поехал по своим делам», — пояснил Дадыко. Он добавил, что в этот момент рядом на автомобиле проезжала женщина, которая и сфотографировала его.

Дадыко добавил, что чистка снега для него что-то вроде тренажерного зала, иногда он самостоятельно чистит парковку. Мужчина отметил, что часто коммунальные службы идут навстречу и реагируют на его звонки.

Прокуратура Искитимского района начала проверку соблюдения прав инвалидов и исполнения законодательства о безопасности дорожного движения, сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства.

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