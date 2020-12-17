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Похищенного десантника-инвалида заставили собирать милостыню под Петербургом

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Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

Бывшего десантника с инвалидностью заставили собирать милостыню под Петербургом. Полицейские нашли мужчину без ног в квартире с «кочевым народом», похитившим его. Об этом сообщает «Фонтанка» со ссылкой на региональное управление МВД.

В полицию поступил звонок от волонтеров, которые рассказали, что в квартире одного из домов на Флотской улице в Новом Девяткино могут насильно удерживать двух инвалидов.

Правоохранители прибыли по адресу, где нашли мужчину без ног и девушку с грудным ребенком, которая оказалась «представительницей кочевого народа». Выяснилось, что мужчину насильно удерживали и заставляли просить милостыню на улице.

Мужчина рассказал, что ему 42 года, он родом из Нижнего Новгорода. В прошлом он служил в Воздушно-десантных войсках (ВДВ) и лишился конечностей, подорвавшись на мине. По его словам, на день ВДВ его напоили в баре, а затем похитили. Бывшего десантника привезли в квартиру, где насильно удерживали, а за отказ собирать милостыню избивали.

Полицейские проводят проверку произошедшего. Десантника перевезли в безопасное место, сейчас ведутся поиски второго мужчины-инвалида, о котором сообщили волонтеры.

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