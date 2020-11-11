Умер старейший десантник из Книги рекордов России

В Красноярске умер старейший ветеран-десантник Георгий Ивкин, ему было 95 лет. Об этом сообщил депутат Госдумы Юрий Швыткин на своей странице в Facebook.

В 2018 году Ивкина включили в Книгу рекордов России как самого старшего ветерана Воздушно-десантных войск. «Георгий Терентьевич, безусловно, был легендой десанта», — написал депутат. Он добавил, что Ивкин вел активный образ жизни, участвовал в общественных мероприятиях и поддерживал хорошую физическую форму.

Ивкин родился в 1925 году в селе Русское Добрино Самарской области. Он рассказывал ТАСС, что в 1943 году его отец решил завербоваться на работы в Сибирь, когда они закончились, семья решила остаться в Красноярском крае. В 18 лет Ивкина призвали в армию, в августе 1943 года он стал десантником. Войну он прошел в составе 15 Гвардейской воздушно-десантной бригады.

В 1945 году Ивкин был ранен в ногу, тогда он находился в Венгрии. В разговоре с ТАСС он рассказал, что опоздал на свой эшелон, потому что отстал от команды. Его остановили патрульные, и из-за того, что документы были у споровождающих, задержали. Поезд шел через Польшу, его взорвали. «Так и получилось, что, задержав меня, мне спасли жизнь», — рассказывал Ивкин. Он вернулся домой другим поездом, ехавшим через Румынию. После войны Ивкин вернулся в Красноярск, закончил там машиностроительный техникум и работал на ТЭЦ.