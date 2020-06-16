Умер единственный среди чеченцев заслуженный военный летчик СССР

Умер Магомед Дугаев, единственный обладатель звания «Заслуженный военный летчик СССР» среди чеченцев. Об этом сообщил бывший советник первого президента самопровозглашенной Чеченской Республики Ичкерия Джохара Дудаева, идеолог чеченской революции Муса Темишев в своем Facebook-аккаунте.
«Служил честно, беззаветно. Был одним из самых лучших боевых пилотов СССР», — написал Темишев, отметив, что Дугаев имел множество боевых наград.
Он уточнил, что Дугаев болел на протяжении последних десяти лет, и что в течение этого времени за ним ухаживала его супруга Хамсат: «Магомед был первым в небе — его верная супруга оказалась первой на земле в сражении за жизнь своего мужа».
Темишев добавил, что жене Дугаева поступило множество соболезнований от сослуживцев летчика.