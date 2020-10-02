Осужден десантник за избиение росгвардейца в парке Горького в День ВДВ

Замоскворецкий районный суд Москвы вынес приговор 31-летнему десантнику Евгению Костину за избиение сотрудника Росгвардии в парке Горького 2 августа во время празднования Дня ВДВ. Об этом сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

Мужчина признан виновным в применении насилия в отношении представителя власти и приговорен к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком два года.

Установлено, что 2 августа 2020 года Костин в состоянии алкогольного опьянения у фонтана «Фигурный» в парке Горького грубо нарушал общественный порядок, нецензурно ругался. Сотрудник Росгвардии сделал ему замечание, в ответ десантник схватил его за голову и ударил кулаком. После этого Костин выхватил у силовика резиновую палку и ею же стал его избивать.

Десантника задержали 3 августа. Он сразу же признал вину и раскаялся.

2 августа в парке Горького в Москве полицейские пресекли нарушение общественного порядка — обратились к десантникам с просьбой вести себя скромнее и не размахивать флагом ВДВ, мешая окружающим. Как уточнил бывший военнослужащий ВДВ, силовики задержали одного из дебоширов и началась потасовка. «Его попытались отбить несколько человек. На помощь сотрудникам Росгвардии пришли полицейские. Начались стычки», — рассказал он. По его словам, первый удар нанес «мужик в тельняшке», за что «ему прилетело дубинкой по хребту». В ходе конфликта два сотрудника Росгвардии получили травмы.

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