Массовая драка с участием десантников в День ВДВ попала на видео

Массовая драка с участием десантников в Новороссийске Краснодарского края попала на видео. Ролик публикует региональное издание «Наша Газета».

Драка произошла неподалеку от городского пляжа 2 августа. По словам очевидцев конфликта, один из его участников был госпитализирован. На появившихся в сети кадрах видно по меньшей мере четверых мужчин в беретах ВДВ. Драка начинается с попытки одного из них придушить темноволосого мужчину в футболке. Вскоре в потасовку включаются и те, кто изначально только наблюдал за происходящим.

2 августа в России отмечался День ВДВ. В этом году исполняется 90 лет со дня образования этих войск. В этот день в России произошло несколько драк с участием десантников, одна из них завязалась в парке Горького в Москве. Помимо десантников, в ней оказались замешаны росгвардейцы. Бывший военнослужащий ВДВ объяснил, что потасовка началась после того, как силовики задержали одного из пьяных десантников. «Его попытались отбить несколько человек. На помощь сотрудникам Росгвардии пришли полицейские. Начались стычки», — рассказал он. По его словам, первый удар нанес «мужик в тельняшке», за что «ему прилетело дубинкой по хребту».