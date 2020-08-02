В Парке Горького раскрыли детали драки десантников с росгвардейцами

В Парке Горького произошел небольшой конфликт между посетителем-десантником и сотрудником полиции, массовой драки не было и никто не пострадал. Такие подробности произошедшего раскрыл директор парка Павел Трехлеб, передает ТАСС.

«Никакой массовой драки в парке не было абсолютно. Был небольшой конфликт между посетителем и сотрудником ОМОН, полиция вмешалась», — рассказал Трехлеб. Он подчеркнул, что десантники попытались вмешаться в конфликт с участием их товарища, но после разъяснительной беседы он был исчерпан, и всех участников отпустили.

Трехлеб подчеркнул, что обстановка в парке в целом спокойная, и большинство десантников помогают следить за порядком во время своего профессионального праздника.

Представители Росгвардии до этого сообщали, что конфликт устранен, а зачинщиков разыскивают. Как сообщалось ранее, причиной драки стала просьба правоохранителей к десантниками вести себя скромнее и не размахивать флагом ВДВ, мешая окружающим.

2 августа в России отмечается день ВДВ. В этом году исполняется 90 лет со дня образования этих войск.