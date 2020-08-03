Десантник назвал виновного в массовой драке с росгвардейцами в Москве

Бывший военнослужащий ВДВ объяснил массовую драку между десантниками и сотрудниками правоохранительных органов в Парке Горького в Москве. Об этом пишет «Комсомольская правда».

По его словам, силовики задержали одного из пьяных десантников. «Его попытались отбить несколько человек. На помощь сотрудникам Росгвардии пришли полицейские. Начались стычки, но без ударов — толкались», — сообщил он.

Десантник добавил, что первый удар нанес «мужик в тельняшке». «За это ему прилетело дубинкой по хребту. Завязалась потасовка», — сказал он, добавив, что в этот момент он пытался увести агрессивно настроенных сослуживцев.

Участник драки пожелал остаться неизвестным, поскольку опасается, что может стать фигурантом уголовного дела за нападение на полицейского при исполнении тем служебных обязанностей.

2 августа в Парке Горького в Москве завязалась драка между десантниками и росгвардейцами. Как сообщалось ранее, причиной драки стала просьба правоохранителей к десантниками вести себя скромнее и не размахивать флагом ВДВ, мешая окружающим. Позднее всех задержанных отпустили. Известно об одном пострадавшем среди сотрудников Росгвардии.