После драки росгвардейцев и десантников в Парке Горького завели уголовное дело

В Москве возбуждено уголовное дело по статье о применении насилия в отношении представителя власти после инцидента в Парке Горького. Об этом в понедельник, 3 августа, сообщила «Ленте.ру» представитель столичного главка Следственного комитета России Юлия Иванова.

По данным следствия, 2 августа во время праздничных мероприятий в Парке Горького военнослужащие Росгвардии пресекли нарушение общественного порядка. В результате конфликта два сотрудника получили травмы.

Участники драки уже установлены. Как уточнила Иванова, с ними проводят следственные действия.

Ранее сообщалось, что в Союзе десантников осуждают поведение тех, кто в День ВДВ купается в фонтанах, напивается, участвует в потасовках. В организации также добавили, что многие из дебоширов не служили в десантных войсках, другие были уволены. Для общения с такими людьми полицейским и росгвардейцам следует искать особые подходы, быть терпимее, в каких-то ситуациях «свое самолюбие спрятать в карман», заявил председатель центрального правления Союза десантников России полковник запаса Валерий Юрьев.

2 августа в Парке Горького в Москве завязалась драка между десантниками и росгвардейцами. Бывший военнослужащий ВДВ объяснил, что потасовка началась после того, как силовики задержали одного из пьяных десантников. «Его попытались отбить несколько человек. На помощь сотрудникам Росгвардии пришли полицейские. Начались стычки», — рассказал он. По его словам, первый удар нанес «мужик в тельняшке», за что «ему прилетело дубинкой по хребту».

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