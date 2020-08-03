В Союзе ветеранов ВДВ оценили драку десантников с росгвардейцами в Москве

Пьяных десантников достаточно сложно остановить, когда они поймали кураж. Такую оценку в разговоре с РИА Новости дал глава центрального правления Всероссийского союза ветеранов десантных войск Союза десантников России полковник запаса Валерий Юрьев.

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По его словам, купающиеся в фонтанах в День ВДВ мужчины обычно самостоятельно собираются, напиваются, участвуют в потасовках. При этом в Союзе десантников такое поведение осуждается, но сделать с этим ничего не получается. «В свое время командование ВДВ направляло туда офицеров штаба, чтобы поддерживать порядок, но это также не приносило результата. Офицеры подходили, делали замечание, но это только разжигало конфликты», — сказал полковник запаса.

Он отметил, что многие из дебоширов не служили в десантных войсках, другие были уволены. Для общения с такими людьми полицейским и росгвардейцам следует искать особые подходы, быть терпимее, в каких-то ситуациях «свое самолюбие спрятать в карман».

2 августа в столичном парке Горького произошла драка между десантниками и сотрудниками Росгвардии, которые попросили празднующих не мешать окружающим, вести себя скромнее и не размахивать флагом. Инцидент был снят на видео. Один из участвовавших в стычке пояснил, что она началась, когда правоохранители попытались задержать пьяного десантника. Его попытались отбить несколько товарищей, на помощь росгвардейцам пришли полицейские. Участники потасовки толкали друг друга, потом «мужик в тельняшке» нанес первый удар, в ответ его ударили дубинкой.