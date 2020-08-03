Избитые десантниками в Парке Горького военнослужащие рассказали о травмах

В Москве в полицию поступила информация о двух военнослужащих, пострадавших в ходе конфликта с десантниками в Парке Горького. Об этом в понедельник, 3 августа, сообщает агентство «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По его словам, в полицию из Городской клинической больницы №1 имени Пирогова прислали телефонограмму. Из нее следует, что в учреждение за медицинской помощью обратился солдат-срочник с ушибами, ссадинами лица и головы, а также еще один военнослужащий, у которого диагностировали ушиб и ссадины левого коленного сустава.

Оба пострадавших уточнили, что получили травмы в ходе несения службы в Парке Горького 2 августа. Полиция проводит проверку.

2 августа в Парке Горького в Москве завязалась драка между десантниками и росгвардейцами. Бывший военнослужащий ВДВ объяснил, что потасовка началась после того, как силовики задержали одного из пьяных десантников. «Его попытались отбить несколько человек. На помощь сотрудникам Росгвардии пришли полицейские. Начались стычки», — рассказал он. По его словам, первый удар нанес «мужик в тельняшке», за что «ему прилетело дубинкой по хребту».

Ранее сообщалось об одном пострадавшем среди сотрудников Росгвардии.

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