Задержан зачинщик драки между росгвардейцами и десантниками в Парке Горького

Десантник, устроивший драку с сотрудниками Росгвардии в Парке Горького, задержан. Об этом в понедельник, 3 августа, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Центрального округа Росгвардии.

Ранее сообщалось, что установлены все участники конфликта, который произошел 2 августа в Парке Горького. Возбуждено уголовное дело по статье о применении насилия в отношении представителя власти.

В ходе драки между росгвардейцами и десантниками пострадали двое военнослужащих. За медицинской помощью обратился солдат-срочник с ушибами, ссадинами лица и головы, а также еще один военнослужащий, у которого диагностировали ушиб и ссадины левого коленного сустава.

2 августа в Парке Горького в Москве полицейские пресекли нарушение общественного порядка — обратились к десантникам с просьбой вести себя скромнее и не размахивать флагом ВДВ, мешая окружающим. Как уточнил бывший военнослужащий ВДВ, силовики задержали одного из дебоширов и началась потасовка. «Его попытались отбить несколько человек. На помощь сотрудникам Росгвардии пришли полицейские. Начались стычки», — рассказал он. По его словам, первый удар нанес «мужик в тельняшке», за что «ему прилетело дубинкой по хребту».

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