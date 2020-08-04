Десантник признал вину в нападении на росгвардейцев в парке Горького

Десантник, устроивший драку с сотрудниками Росгвардии в парке Горького, раскаялся в содеянном. Об этом во вторник, 4 августа, сообщает ТАСС со ссылкой на источник, близкий к следствию.

По его словам, Евгений Костин, участвовавший 2 августа в потасовке с росгвардейцами, полностью признал вину в совершении преступления.

Прокурор, обвиняемый и его адвокат просят отправить десантника под домашний арест, а Следственный комитет России настаивает на аресте обвиняемого на два месяца. Вопрос об избрании Костину меры пресечения рассмотрит Хамовнический суд Москвы.

О задержании десантника сообщалось 3 августа. Его обвинили в применении насилия в отношении представителя власти.

2 августа в парке Горького в Москве полицейские пресекли нарушение общественного порядка — обратились к десантникам с просьбой вести себя скромнее и не размахивать флагом ВДВ, мешая окружающим. Как уточнил бывший военнослужащий ВДВ, силовики задержали одного из дебоширов и началась потасовка. «Его попытались отбить несколько человек. На помощь сотрудникам Росгвардии пришли полицейские. Начались стычки», — рассказал он. По его словам, первый удар нанес «мужик в тельняшке», за что «ему прилетело дубинкой по хребту».

В ходе конфликта два сотрудника Росгвардии получили травмы.

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