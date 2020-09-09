Российские десантники испытают непахнущие носки

Военнослужащие Воздушно-десантных войск (ВДВ) России испытают непахнущие носки. Об этом сообщил ТАСС представитель компании-разработчика «Медь для жизни» (резидент «Сколково»).

Испытания пройдут в ходе марша по пересеченной местности. Часть служащих будет в антибактериальных носках, которые не дают ногам потеть и сохраняют нейтральный запах.

«Мы договорились, что Рязанскому училищу ВДВ предоставим тестовую партию наших носков. Будут проводиться сравнительные испытания — одна группа солдат наденет наше белье, вторая будет ходить в стандартном армейском. По итогам испытаний, их медики возьмут соскоб со ступней десантников и выдадут нам официальное заключение», — объяснил собеседник.

По его словам, разработанные носки содержат наночастицы меди, обладающие антибактериальными свойствами.

Компания «Медь для жизни» производит с частицами меди белье, ткани и маски. Представитель компании утверждает, что медь уничтожает 99,9 процента бактерий, а также коронавирус. Также компания-разработчик уверяет, что медь продолжает действовать даже после загрязнения ткани.

2 августа массовая драка с участием десантников в Новороссийске Краснодарского края попала на видео. На кадрах видно по меньшей мере четверых мужчин в беретах ВДВ. Драка начинается с попытки одного из них придушить темноволосого мужчину в футболке.