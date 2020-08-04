Российские десантники устроили побоище из-за дынь и были обращены в бегство

В Новосибирске два десантника устроили побоище с продавцами за арбузы и дыни, но получили отпор и были обращены в бегство. Конфликт попал на видео, его опубликовали в сообществе «Инцидент Новосибирск» во «ВКонтакте».

На кадрах, снятых очевидцем, видно, что возле палатки с фруктами стоит группа мужчин, двое из них держат в руках палки и замахиваются друг на друга. Затем четверо человек, предположительно, торговцев, бегут за двумя десантниками — те убегают, и на этом запись обрывается.

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Как рассказал очевидец, десантники взяли два арбуза и две дыни, но отказались расплачиваться. Они сослались на то, что их праздник, День ВДВ, который отмечается 2 августа, продолжается до сих пор. После этого мужчины побили продавца, утверждает автор ролика. На защиту пострадавшего вышли еще семь-восемь человек.

По данным издания «НДН.Инфо», конфликт произошел на улице Петухова возле дома №99 на глазах маленьких детей. В полиции изданию сообщили, что не знают о произошедшем. По предварительной информации, ни одна из сторон конфликта не обращалась с заявлениями. О пострадавших также не сообщается.

3 августа сообщалось, что в Новороссийске в Краснодарском крае произошла массовая драка с участием десантников, а 2 августа, в День ВДВ, стычка десантников и росгвардейцев произошла в парке Горького в Москве.