Назван способ сделать жизнь инвалидов в России проще

Сделать жизнь россиян с инвалидностью по зрению проще можно, увеличив доступность сайтов. Возможные способы адаптации веб-страниц для слабовидящих людей перечислил генеральный директор Института развития интернета (АНО «ИРИ») Антон Ключкин по итогам исследования, проведенного организацией. Его слова приводятся в сообщении, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

«Существует несколько простых способов сделать сайт доступнее: подписывать все ссылки, заголовки и картинки, упростить шрифт, размер изображения, сделать голосовой ввод капчи и так далее. Это не требует больших материальных и человеческих затрат, но сделает интернет-ресурсы в разы доступнее», — отметил Ключкин.

Более 11 000 сайтов проанализировало «ИРИ» в рамках технической части исследования

Сайты разделили по уровням доступности на высокий, средний и минимальный уровень адаптации. Анализ показал, что более 45 процентов сайтов государственных органов относятся к высокому уровню, 43 — к среднему, 12 — к минимальному. Самые высокие показатели — у сайтов медучреждений. Из них более 54 процентов имеют высокий уровень адаптивности, 35 процентов — средний и около 10 процентов — минимальный.

При этом, как показало исследование, интернетом каждый день пользуются 96 процентов людей с ОВЗ по зрению. 88 процентов опрошенных выходят в интернет для поиска информации, 84 процента — ради соцсетей. Кроме того, востребованным среди людей с ОВЗ по зрению является совершение различных платежей и покупок — 52 процента оплачивают услуги или делают коммунальные платежи через интернет, 50 процентов заказывают товары.

На сайтах банков многие вещи недоступны. Например, графика, анимация. Для меня финтифлюшки роли не играют, но я понимаю, что я не целевая аудитория банков. Я написал письмо в Центробанк, что не работает сервис. Мне ответили документом PDF, который не распознавался. Один из респондентов «ИРИ»

«С помощью технического анализа и социологического исследования был определен ряд проблем, связанных с доступностью сайтов государственных структур для людей с ОВЗ. В настоящее время мы заканчиваем работу над рекомендациями по повышению их доступности, которые станут итогом нашей работы», — сказал Ключкин.