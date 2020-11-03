В России проведут конкурс на создание социально значимого контента для молодежи

Институт развития интернета (АНО «ИРИ») начал прием заявок на создание социально значимого контента для молодежи. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Отмечается, что в рамках нового потока АНО «ИРИ» поддержит и контент, посвященный национальным проектам и будущему страны. Заявки будут приниматься на постоянной основе, отменены ограничения по стоимости одного проекта, при этом соотношение стоимости проекта к заявленному количеству просмотров сохранится.

Генеральный директор АНО «ИРИ» Антон Ключкин отметил, что это позволит поддержать больше проектов.

«Мы рады объявить о начале нового конкурсного отбора и рассказать о нововведениях, которые будут реализованы в этом и будущем году. Одно из главных решений — отказ от фиксированных сроков подачи заявок. Теперь податься можно в любое время. Мы рассчитываем, что это позволит нам поддержать больше проектов и будет способствовать повышению их проработанности, так как у наших участников появится больше времени на подготовку всех необходимых документов», — заявил он.

С 2021 года планируется прием долгосрочных проектов. Также у организации появится возможность софинансирования.

«Если говорить о ближайшем будущем, то следующем году мы начнем прием проектов, длительностью от года и более, что привлечет новых игроков и повысит эффективность работы. Также планируем использовать возможности софинансирования, это позволит поддержать хорошие проекты, которым не хватает средств на реализацию. Когда новые возможности станут доступны для участников конкурса, мы сообщим дополнительно», — отметил Ключкин.

По словам председателя Конкурсного комитета, генерального директора АНО «Диалог» Алексея Гореславского, изменения коснулись не только процедуры приема заявок, но и тематических линий.

«Мы расширили список тем, акцентировав внимание на будущем страны и ее дальнейшем развитии, что созвучно реализации национальных проектов, тому, как они меняют жизнь вокруг нас», — заявил Гореславский.

Темы нового конкурсного отбора: «Россия ХХI века», «Будь собой», «Мы вместе», «Делай добро», «Гордимся», «Действуй!». Также обновились направления производства контента: «Видеоконтент», «Контент в блогосфере», «Программный продукт», «Мультиформатный проект». «Новое направление "Мультиформатный проект" заменило "Спецпроекты в СМИ", в котором могли участвовать только средства массовой информации», — добавил Гореславский.

Ожидается, что победители отбора будут объявляться не реже одного раза в квартал начиная с февраля, однако сроки могут корректироваться в зависимости от числа заявок.