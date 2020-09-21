В России предложили создать меморандум о социальной рекламе в интернете

В рамках Российского интернет-форума состоялось выездное заседание координационного совета по социальной рекламе и социальным коммуникациям, работающего на базе Общественной палаты РФ «Социальная ответственность бизнеса в интернете: взаимодействие интернет-площадок и социальных проектов». Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Модератором встречи стала член ОП РФ, директор АНО «Агентство социальной информации» (АСИ) Елена Тополева-Солдунова. В заседании также участвовали директор РОЦИТ Сергей Гребенников, генеральный директор АНО «Институт развития Интернета» Антон Ключкин, представительница Ассоциации коммуникационных агентств России Елена Решетова и представительница благотворительного собрания «Все вместе» Кира Смирнова. Также к встрече присоединились представители крупнейших российских интернет-компаний: Очир Манджиков и Александра Бабкина (Mail.ru Group), Дарья Золотухина («Яндекс»), Андрей Цыпер (Rambler Group).

Участники встречи обсудили возможные меры регулирования размещения социальной рекламы на интернет-площадках. Итогом заседания стало предложение АНО ИРИ создать меморандум, чтобы закрепить понятия социальной рекламы и социально-значимой информации в интернете, а также определения ее основных форматов и критериев оценки ее эффективности. Участники встречи поддержали эту идею.

По словам Антона Ключкина, карантин по COVID-19 дал мощный импульс активному развитию социальных проектов и офлайн, и онлайн. Он также добавил, что компании российской интернет-отрасли продемонстрировали высочайшую степень социальной ответственности, поддержав как россиян, так и компании малого и среднего бизнеса.

Исполнительный директор по медиа Rambler&Co Андрей Цыпер отметил, что пандемия высвободила время и ресурсы для создания социального контента. «Основной вопрос — как эти ресурсы коммерческим компаниям высвобождать в дальнейшем и какая роль государства», — сказал он.