Определены победители конкурса на создание интернет-контента для молодежи

Наблюдательный совет конкурсного отбора АНО «Институт развития интернета» утвердил 85 интернет-проектов, которые получат поддержку со стороны государства. Об стало известно из пресс-релиза, поступившего в редакцию «Ленты.ру» в среду, 5 августа.

Этот отбор заявок стал вторым в 2020 году. Средства на финансирование проектов победителей выделяются в рамках реализации федерального проекта «Цифровая культура» нацпроекта «Культура». Нынешние финалисты отобраны из более чем четырех сотен заявок в категориях «Видеоконтент», «Проекты в блогосфере», «Игры и ПО», «Спецпроекты в СМИ».

«В рамках второй волны мы изменили и усовершенствовали систему отбора, например, у нас появилось обязательное наличие у конкурсантов презентации проекта и видеообращения. Это позволило, с одной стороны, добиться существенного повышения качества и проработанности заявок, а с другой — уменьшения их числа и соответственно нагрузки на экспертов», — отметил гендиректор АНО «ИРИ» Антон Ключкин.

По его словам, в числе проектов-победителей много мотивирующего и профориентирующего контента. Ключкин предполагает, что в рамках новой тематической линии, посвященной проблемам молодежи, будет создан контент, который поможет государству «бороться с деструктивными течениями типа АУЕ, различными суицидальными группами».

«Мы, как Rambler Group, конечно, очень рады, что стали победителями второй волны конкурса на создание интернет-контента для молодежи. Замечательно, что государство вкладывает деньги в создание актуального просветительского контента, который органичен и интересен именно среди молодежи. Конечно, видеообращения и презентации, внедренные в рамках отбора для второй волны конкурса, не то чтобы усложнили процесс, но сделали его интересным. Мы воодушевлены тем, что в итоге сможем произвести востребованный и интересный молодежный контент», — заявил директор по развитию медиа Rambler Group Владимир Тодоров.

Прием заявок второй волны конкурса ИРИ проходил с 20 апреля по 20 мая 2020 года. Всего участниками было подано 422 заявки, из них до экспертизы допущено 299.

Оценка проектов проходила по трем главным критериям: качество контента, охват и реакция аудитории, сметная стоимость производства. При разработке методики отбора учитывались лучшие практики Фонда президентских грантов.

Тематические направления второй волны — «Будь собой», «Мы вместе», «Делай добро», «Гордимся» и «Действуй!».