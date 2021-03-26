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В Дагестане четверо человек погибли из-за падения машины в пропасть

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Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

В Акушинском районе Дагестана машина упала в пропасть, в результате чего четверо человек погибли. Об этом сообщили в МВД по региону, передает РИА Новости.

Там уточнили, что авария произошла утром на пятом километре автодороги «Цугни — Кассагумахи — Карбачимахи». 63-летний водитель автомобиля, по предварительным данным, не справился с управлением. Машина упала с обрыва глубиной 60 метров.

Водитель и пассажиры погибли на месте.

Ранее в Чечне в обрыв сорвался пассажирский автобус с людьми. ЧП произошло во время снегопада, один человек погиб, водитель не пострадал. В МВД уточнили, что от полученных травм скончалась 62-летняя женщина, две пострадавшие доставлены с травмами в больницу.

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