В Дагестане четверо человек погибли из-за падения машины в пропасть

В Акушинском районе Дагестана машина упала в пропасть, в результате чего четверо человек погибли. Об этом сообщили в МВД по региону, передает РИА Новости.

Там уточнили, что авария произошла утром на пятом километре автодороги «Цугни — Кассагумахи — Карбачимахи». 63-летний водитель автомобиля, по предварительным данным, не справился с управлением. Машина упала с обрыва глубиной 60 метров.

Водитель и пассажиры погибли на месте.

Ранее в Чечне в обрыв сорвался пассажирский автобус с людьми. ЧП произошло во время снегопада, один человек погиб, водитель не пострадал. В МВД уточнили, что от полученных травм скончалась 62-летняя женщина, две пострадавшие доставлены с травмами в больницу.