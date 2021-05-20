Задержание школьника с пистолетом для страйкбола и в шлеме сняли на видео

В сети появилось видео задержания ученика, который пришел в школу №147 в Санкт-Петербурге в шлеме и с пистолетом для страйкбола. Кадры опубликовала «Фонтанка».

На записи, снятой на телефон, видно, как двое сотрудников Росгвардии наклоняют к капоту школьника в черном костюме и шлеме и изымают у него предмет, похожий на черный пакет. Подросток пытается что-то сказать, но росгвардейцы не вступают с ним в диалог. «Руки! Рот закрыл!» — говорят мужчины на видео.

О том, что школьник пришел на урок с пистолетом для страйкбола, стало известно ранее, 20 мая. Его внешний вид смутил охранника, из-за чего он не стал пускать подростка в школу. Около восьми утра кто-то из родителей учеников вызвал полицию, сообщив, что «мужчина в маске и с оружием в кобуре» пытался войти в учебное заведение. Подросток взял с собой пистолет для участия в школьной театрализованной сценке.

11 мая произошло нападение на гимназию №175 в Казани. Атаку устроил 19-летний выпускник школы, бывший студент Ильназ Галявиев. К ней он начал готовиться еще с февраля, для чего купил в Йошкар-Оле огнестрельное оружие. Погибли девять человек, пострадали 24. Возбуждено дело о массовом убийстве. Галявиев заключен под стражу.