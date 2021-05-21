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В России третьеклассник пригрозил начать «трахать училку» у доски и попал на видео

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В Таганроге ученик третьего класса школы №8 вышел к доске со словами «сейчас будем трахать училку» и продолжил матом оскорблять педагога. Одноклассники сняли его на видео, ролик опубликовал «Блокнот» на своем YouTube-канале.

«Сейчас будем трахать училку, *** [совершать половой акт] училку сейчас будем, ни *** [мужской половой орган] себе, сейчас будет, короче, кровища», — сказал мальчик.

Также третьеклассник замахнулся в сторону учительницы ногой. На слова и действия ученика педагог не отреагировала и попросила класс «доделывать контрольную».

Как сообщает телеканал «360», мальчик и раньше вел себя агрессивно и ругался матом, а родители его одноклассников не раз жаловались на школьника директору.

Ранее стало известно, что ученик лицея №1 в Березниках Пермского края, ударивший учителя физики ножом в грудь и шею, заранее спланировал нападение.

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