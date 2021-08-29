Американская учительница призвала школьников присягнуть на верность флагу ЛГБТ

В американском штате Калифорния, учительница Кристина Питцен призвала школьников принести клятву верности флагу ЛГБТ. Об этом она рассказала в Tik Tok, сообщает Fox News.

Когда класс озвучивал клятву верности американскому флагу, один из учеников спросил, куда смотреть, поскольку в аудитории не было флага страны. «Я говорю этому ребенку: "У нас в классе есть флаг, которому вы можете присягнуть". А он вроде, оглядывается и спрашивает: "О, этот?", и указывает на флаг гордости», — рассказала Питцен.

По ее словам, флаг Соединенных Штатов она убрала во время пандемии коронавируса, так как «ей было неудобно за действия властей». Она добавила, что никогда не заставляет школьников участвовать в демонстрации верности флагу.

Ранее сообщалось, что полиция города Блэксбург в американском штате Вирджиния расследует инцидент с флагом ЛГБТ, висевшим на церкви: неизвестные украли знамя и повесили на здание флаги Конфедерации южных штатов — в современных США их считают символом расового угнетения и ненависти.