В Краснодаре объяснили появление первого «Ы» класса в одной из школ

Появление первого «Ы» класса в одной из школ Краснодара обусловлено тем, что в этом году в учебном учреждении открылся новый корпус. Всего за парты 1 сентября сели 840 первоклассников. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города, пишет ТАСС.

Там объяснили, что средняя общеобразовательная школа № 94 Имени Героя Советского союза Ивана Рослого теперь состоит из трех корпусов. Последний построен на улице Изобильной.

«Площади всех школьных зданий позволяют организовать учебный процесс для первых классов по всем стандартам», — уточнили в администрации.

Всего в школе 28 первых классов. В нумерации использованы буквы алфавита от «А» до «Я», за исключением «Ь», «Ъ», «Й», «Ё», «Щ».

Кадры с линейки в краснодарской школе № 94 1 сентября ранее показал «Подъем».

При этом в Министерстве образования, науки и молодежной политики Краснодарского края «Ленте.ру» не смогли ничего сказать об этом учебном учреждении. «Я ничего не знаю про эту школу» — сообщили в ведомстве.

