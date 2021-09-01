Перечислены изменения в российских школах с 1 сентября

В новом учебном году школьники будут писать меньше контрольных работ и познакомятся с основами финансовой грамотности. Изменения, которые планируется ввести в российских школах с 1 сентября 2021 года, перечислила «Парламентская газета».
В день не будет больше одной проверочной работы
Контрольные же, в соответствии с новыми рекомендациями министерства просвещения и Рособрнадзора, в одной параллели классов предлагается проводить не чаще одного раза в две с половиной недели. Также их не рекомендуется проводить на первом и последнем уроке.
В части школ начнут изучать финансовую грамотность
В отдельную дисциплину ее выводить не стали. Знакомство с темой будет проходить в рамках уроков математики, окружающего мира, обществознания и географии.
В начальной школе детям планируют объяснять правила безопасности при оплате покупок онлайн, а также учить их анализировать доходы и расходы семьи и планировать траты. Начиная с пятого класса подросткам будут рассказывать, как оценивать бизнес-риски. Их познакомят с видами финансового мошенничества, научат рассчитывать налоги и самостоятельно заполнять декларации и доверенности.
В разработке новых стандартов изучения финансовой грамотности в школах участвовал Центральный банк России.
Обязательным станет не только обучение, но и воспитание
Еще одним нововведением с 1 сентября этого года станет то, что воспитание теперь является неотъемлемой частью образовательного процесса. Отдельных уроков также не будет, но в рамках учебной программы будут объяснять детям, почему нужно уважать старших, честно трудиться, бережно относиться к природе, изучать культурное наследие народов России, чтить подвиги защитников Отечества, соблюдать законы и быть патриотами своей страны.
30 августа стало известно, что новый учебный год во всех регионах России должен начаться в очном формате. Об этом сообщила заместитель председателя Правительства по вопросам социальной политики Татьяна Голикова.