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Еще в одной российской школе 1 сентября начнет учебу единственный ученик

В селе Заря на Кубани в первый класс пойдет один ребенок
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Кадр: «Первый канал»

В кубанской школе семилетний Даниил Н. будет единственным учеником в первом классе. Уточняется, что школа находится в селе Заря Выселковского района. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

По словам учителя первоклассника, такое явление непривычно.

«В прошлом году из начальной школы выпустил пять человек. Немного, конечно, но не один. Только деваться некуда — придется искать индивидуальный подход к ученику. Уверен, у меня получится», — поделился педагог.

Всего в школе учатся 50 человек. В каждом классе — по 5-6 ребят. В учебном заведении девять классов, после выпускного учащиеся хотят поступать в техникум.

В Росси это не единственный случай. Ранее сообщалось, что в школу села Большой Кашелак Иркутской области 1 сентября пойдет единственный первоклассник. По словам педагогов, в школе учится брат мальчика, который старше его на год. Всего в сельской школе начнут учебу осенью семь детей — они обучаются в начальных классах.

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