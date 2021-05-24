В российской школе выпустился единственный одиннадцатиклассник

В школе Томпонского района Якутии выпустился единственный одиннадцатиклассник. Об этом говорится в Instagram-аккаунте учебного заведения.

Отмечается, что кроме подростка в классе больше никто не учился. Он поступил в первый класс один, за 11 лет к нему присоединялись несколько детей из других школ. С прошлого года — он единственный ученик в классе.

Как пишут авторы публикации, в школе шутили, что в 11-м классе всегда «стопроцентная успеваемость, стопроцентная посещаемость и стопроцентное участие в мероприятиях».

В другом посте школы в Instagram говорится, что одиннадцатиклассник получил стипендию главы, которая вручается только лучшим выпускникам.

Ранее стало известно, что в якутской международной арктической школе начали преподавать арктиковедение. В рамках курса ученики изучают историю освоения Арктики, ее территориальные особенности и процесс развития науки и техники в регионе.