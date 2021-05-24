В якутской школе появился новый предмет

В Якутии в международной арктической школе (МАШ) начали преподавать арктиковедение. Предмет будут изучать ученики с 7-го по 10 класс. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на директора школы Сардану Татаринову.

«Его [предмет] разработали специалисты Арктического научно-исследовательского центра. Курс завершился конференцией школьников "Открывая Арктику", в которой приняли участие ученики МАШ и школ-спутников со всей республики», — заявила она.

Директор уточнила, что на арктиковедении ученики изучают историю освоения Арктики, ее территориальные особенности и процесс развития науки и техники в регионе. Открывает предмет семинар «История освоения Арктики в лицах». В конце курса школьникам читают лекции по истории освоения якутской Арктики.

Международная арктическая школа открылась в Якутске в 2020 году. Она стала первым подобным заведением на Дальнем Востоке. В нем учатся 186 человек из 22 районов республики и города Якутска.

Ранее стало известно, что в школе на Ямале появится робот-учитель. Он будет преподавать школьникам сразу несколько предметов, а также выступать в качестве «живого» лабораторного стенда.