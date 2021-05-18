В школе на Ямале появится робот-учитель

В гимназии Ямало-Ненецкого автономного округа учить детей будет робот. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на компанию «Промобот».

«Робот будет преподавать школьникам сразу несколько дисциплин и выступать "живым" лабораторным стендом», — заявили в компании.

Также в гимназии города Лабытнанги школьники изучат сервисную робототехнику. Они будут также программировать роботов, которые смогут выполнять разные полезные задачи. Ученики познакомятся с распознаванием лиц и процессом общения людей и роботов.

Ранее стало известно, что в «Почте России» захотели протестировать робота-грузчика Stretch, которого выпустила компания Boston Dynamics. Организация направила в компанию запрос, чтобы разработка могла использоваться в новосибирском логистическом центре. Использование робота позволит автоматически обрабатывать до 1,5 миллиона посылок в сутки.