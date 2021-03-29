«Почта России» захотела протестировать робота-грузчика Stretch, которого выпустила компания Boston Dynamics. Об этом «Почта России» сообщила в своем аккаунте в Twitter.

«Мы хотели бы сделать пилотный проект с вашим новым роботом-манипулятором на нашем предприятии — и уже отправили вам запрос на сайте», — говорится в сообщении. Vc.ru в «Почте России» рассказали, что технологичный логистический центр запущен под Новосибирском. Там, по словам представителей компании, будут обрабатывать до полутора миллионов посылок в сутки — процессы полностью автоматизированы. В Boston Dynamics на заявку пока не ответили.

Свою новинку Boston Dynamics представили ранее в понедельник, 29 марта. Робот Stretch предназначен для перемещения грузов на складах. Аппарат оснащен «мачтой восприятия» с камерами и датчикам, а также роборукой с присосками для переноса товаров.

Запуск первых пилотных образцов на рынок запланирован на 2022 год.