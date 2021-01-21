«Почта России» обнаружила в посылке похожий на гранату предмет. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что предмет был обнаружен при проверке на специализированном досмотровом оборудовании. Посылка вместе с содержимым была передана сотрудникам правоохранительных органов.

Ранее в Telegram-каналах появилась информация, что посылку с гранатой обнаружили в деревне Шарапово в Подмосковье, где находится крупный распределительный пункт «Почты России».

В ноябре стало известно, что Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила дело против «Почты России», так как госкомпания не отменила надбавку за оказание услуг в труднодоступных регионах, несмотря на предписание.