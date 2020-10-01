«Почта России» победила в деле о медлительности

Житель Соликамска не смог отсудить у «Почты России» компенсацию в размере пяти тысяч рублей за слишком медленную доставку ему двух важных писем из разных регионов страны. Об этом со ссылкой на решение Симоновского суда Москвы сообщает РИА Новости.

Как сказано в материалах дела, письмо из Москвы истцу шло 13 дней, а из одного из судов Кубани — две недели. При этом, уверен он, контрольный срок доставки в первом случае не мог превышать семи дней, а во втором — пяти.

«Почта России» победила, сославшись на нормативы Минкомсвязи. В них говорится, что Пермский край является труднодоступной территорией, а для таких регионов контрольные сроки увеличены до 21 дня.

Также судья, отклоняя иск, отметил, что письма не были заказными. Таким образом невозможно выяснить конкретную причину задержки. Жалобы истца на такое решение Мосгорсуд отклонил. Какая информация содержалась в письмах, не уточняется.

Летом этого года глава «Почты России» Максим Акимов рассказал, что осенью начнутся испытания беспилотников для доставки посылок в труднодоступные места.