«Почта России» потратит деньги на мотивацию руководства

Британская аудиторско-консалтинговая компания Ernst & Young займется мотивацией руководства «Почты России». О соответствующем подписанном контракте, сообщает Baza.

Как указано в документе, деньги будут потрачены на повышение заинтересованности членов правления госкомпании и эффективности их работы. В том числе эксперты должны выяснить, какую часть дохода им нужно давать в любом случае, а какую — в зависимости от результатов. Стоимость контракта составляет 3,5 миллиона рублей.

Вскоре после этого соглашения «Почта России» опубликовала на сайте HeadHunter вакансию «Главный специалист по мотивации». Зарплата в вакансии не указана.

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В правление предприятия входят 12 человек, 13-м является глава «Почты России» Максим Акимов, ушедший на этот пост с должности вице-премьера в феврале 2020 года. Год назад вознаграждение для них составило 74,6 миллиона рублей.

При прошлом руководителе Николае Подгузове «Почта России» также заключала контракт с Ernst & Young за 2,2 миллиона рублей. Тогда ей понадобилась системы мотивации для членов совета директоров и членов специализированных комитетов при совете директоров. В компании заявили, что речь шла о составлении технических регламентов для выплат.

В отчете за первое полугодие 2020 года говорится, что «ключевой управленческий персонал» заработал более миллиарда рублей. В это понятие входят правление, директоры филиалов, их заместители и так далее. Их точное количество не раскрывается. Но в 2016 году, когда такой персонал заработал 1,35 миллиарда, говорилось о 600 сотрудниках.

Ранее стало известно, что Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила дело против «Почты России», так как госкомпания не отменила надбавку за оказание услуг в труднодоступных регионах, несмотря на предписание.