На «Почту России» завели дело

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила дело против «Почты России», сообщается на сайте ведомства. Компания не отменила надбавку за оказание услуг в труднодоступных регионах, несмотря на предписание.

Дело завели из-за нарушения закона о защите конкуренции. Организация при пересылке почтовых отправлений необоснованно применяет надбавку в размере 100 процентов за услуги почтовой связи в труднодоступных населенных пунктах, отметили в ФАС. Заседание комиссии назначено на 17 ноября.

В пресс-службе «Почты России» «Коммерсанту» заявили, что по закону компания обязана оформлять доставку писем и посылок в любую точку страны. Почтовый оператор подчеркнул, что делает это без государственных субсидий.

Ранее стало известно, что житель Соликамска не смог отсудить у «Почты России» компенсацию в размере пяти тысяч рублей за слишком медленную доставку ему двух важных писем из разных регионов страны.