Российские компании снова отправили сотрудников по домам

Российские компании приостановили возвращение сотрудников с дистанционной работы в офисы, большинство организаций усиливают меры безопасности и ограничивают посещение офисов, отправляя работников трудиться по домам, передает ТАСС.

Как минимум до конца ноября из дома будут работать сотрудники «Яндекса», до начала ноября в удаленном режиме продолжат трудиться работники Mail.ru Group, частично на удаленке будут работать в «Лаборатории Касперского»: сейчас в столичном офисе находятся не более трети сотрудников.

В «Почте России» с 1 октября в отделении одновременно может находиться не больше 10 процентов сотрудников. Сотрудники Wildberries работают в дистанционном режиме, поездки в офис возможны только в случае служебной необходимости. Некоторые компании летом начали возвращать сотрудников с удаленки, но сейчас приостановили этот процесс. Например, так поступили «Газпром» и «Сибур».

За минувшие сутки число заразившихся коронавирусом в России увеличилось почти на 9 тысяч человек — это максимум с середины июня. В четверг, 1 октября, власти Москвы попросили работодателей перевести на дистанционную работу треть сотрудников до конца месяца. При этом мэр города Сергей Собянин заверил, что второй волны эпидемии в столице нет, ограничения в городе пока вводить не собираются. Однако столичные власти предупредили, что у тех компаний, которые не будут переводить работников на удаленку, могут быть проблемы.