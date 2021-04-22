Россияне посчитали себя лучше роботов

Более двух третей (70 процентов) россиян не боятся конкуренции со стороны роботов на рабочем месте. Они считают, что машины в обозримом будущем не смогут лучше выполнять их обязанности. Об этом свидетельствуют данные опроса «ВЦИОМ-Спутник», пишет РИА Новости.

О том, что роботы смогли бы частично заменить их, думают 18 процентов респондентов; 5 процентов считают, что умные машины готовы выполнять существенную часть работы. И только 6 процентов полагают, что лишатся работы из-за роботов.

При этом 52 процента участников исследования считают, что замена людей на роботов — неверная тенденция, а 37 процентов, напротив, одобряют ее.

Также в ходе опроса социологи установили, что за последний год дополнительное обучение для работы проходили 28 процентов россиян. Чаще всего ответ «да» звучал от респондентов в возрасте 25-44 года (42 процента), среди людей старше 60 лет так отвечали только 8 процентов.

Ранее сообщалось, что «Почта России» решила протестировать робота-грузчика Stretch, которого выпустила компания Boston Dynamics.

В начале января директор по развитию систем профессиональных квалификаций ВНИИ труда Ирина Волошина рассказала, что со временем некоторые профессии заменят роботами, но не в ближайшие 10 лет. По ее мнению, больше всего беспокоиться стоит работникам банковской, туристической и страховой сфер, а также охранникам, кассирам и контролерам.