Эксперт спрогнозировала срок замены работников роботами

Со временем некоторые профессии заменят роботами, однако этого не случится в ближайшие 10 лет. Такие сроки в беседе с РИА Новости спрогнозировала директор по развитию систем профессиональных квалификаций ВНИИ труда Ирина Волошина.

Она отметила, что роботизация и автоматизация в первую очередь коснется тех сфер, где уже внедрены технологии: банковской, туристической и страховой. Под замену попадут работники среднего звена, например, офис-менеджеры, пояснила Волошина. Уже сейчас искусственный интеллект быстрее и эффективнее справляется с большим объемом данных, чем человек.

По ее словам, автоматизация настигнет и рутинные профессии, такие как охранник, кассир или контролер. Однако сейчас эти вакансии одни из самых востребованных.

«Эти процессы [роботизации] требуют времени. Но есть много профессий, к носителям которых сегодня предъявляется совсем другой набор требований по сравнению с тем, что было вчера. И такие изменения наиболее ощутимы», — пояснила Волошина, добавив, что благодаря развитию технологий появляются и новые профессии.

Ранее австралийские ученые выяснили, что высокоразвитый искусственный интеллект (ИИ) способен уничтожить человечество или нанести ему катастрофический ущерб даже без злого умысла.