Россияне перечислили самые перспективные сферы работы в 2021 году

По мнению россиян, самыми перспективными в 2021 году будут сферы IT (44 процента), медицины (37 процентов) и строительства (30 процентов). Такие сферы перечислили в исследовании сервиса «Работа.ру», передает РИА Новости.

Так, 27 процентов участников опроса полагают, что в следующем году наиболее актуальными будут технологии искусственного интеллекта, а 22 процента считают, что ведущая роль достанется энергетике и добывающей промышленности.

Кроме того, 15 процентов опрошенных назвали востребованной государственную службу, а 13 процентов — образование и новые технологии обучения.

Меньше всего респондентов верят в перспективность предпринимательства и финансов (7 процентов), промышленности и биотехнологий (6 процентов). Также наименьшая доля опрошенных верит в перспективы таких сфер, как экология (4 процента), космос, туризм и дизайн (3 процента), HR (2 процента), медиа и культура (по 1 процент).

Ранее опрос сервиса «Работа.ру» показал, что более 42 процентов респондентов уверены, что продавцы и кассиры окажутся самыми востребованными в праздничные дни. За курьеров проголосовали 36 процентов россиян, а востребованность медицинских работников в новогодние праздники отметили 34 процента опрошенных. Треть россиян посчитали, что среди населения в праздничные дни увеличится спрос на услуги водителей, а 23 процента респондентов уверены, что популярность вырастет у аниматоров.