Россияне назвали самые востребованные профессии в новогодние праздники. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на результаты исследования сервиса «Работа.ру».

Более 42 процентов респондентов уверены, что продавцы и кассиры окажутся самыми востребованными в праздничные дни. Далее идут курьеры — за них проголосовали 36 процентов россиян. Востребованность медицинских работников в новогодние праздники отметили 34 процента опрошенных.

Треть россиян посчитали, что среди населения в праздничные дни увеличится спрос на услуги водителей, а 23 процента респондентов уверены, что популярность вырастет у аниматоров.

Исследование проводилось в декабре 2020 года во всех округах России. Участие в опросе приняли более трех тысяч человек.

Ранее в декабре россияне раскрыли ожидания от зарплаты в 2021 году. Согласно результатам опроса онлайн-сервиса поиска работы SuperJob, более половины (59 процентов) граждан ожидают ее повышения, а 36 процентов просто мечтают о стабильности. По прогнозам Центра стратегических разработок (ЦСР), в 2021 году зарплаты могут упасть почти на 11 процентов по сравнению с 2019 годом. Однако слишком серьезных социально-экономических изменений в России ожидать не стоит из-за высокой доли государства в экономике, пояснила директор Вольного экономического общества России Маргарита Ратникова. Она указала, что треть россиян получает зарплату из бюджета, а это значит, что их сокращение оплаты труда не коснется.