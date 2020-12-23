Названо число оставшихся без новогодних премий россиян

Эксперты сервиса по поиску работы HeadHunter провели исследование и выяснили, сколько россиян в 2020 году останутся без новогодних премий. Об этом сообщает РИА Новости.

Более половины респондентов — 56 процентов — рассказали, что работодатели не планируют выделять им дополнительные деньги. Также опрос показал, что 9 процентов российский работников получат премии в полном объеме, еще 6 процентов — частично.

Выше всего доля работников, которые получат полную премию, в сфере добычи сырья (27 процентов) и госсекторе (18 процентов).

Опрос проводился с 27 ноября по 7 декабря 2020 среди 12 966 соискателей.

Ранее опрошенные сервисом «Работа.ру» россияне назвали размер ожидаемой новогодней премии на работе. Он составил 15 тысяч рублей. Респонденты ориентировались на величину прошлогодней премии, которую получили 28 процентов опрошенных. У 63 процентов из них ее размер оказался менее 15 тысяч рублей, у 35 процентов — менее 5 тысяч.