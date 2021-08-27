В российской школе 1 сентября начнет учебу единственный первоклассник

В школу села Большой Кашелак Иркутской области 1 сентября пойдет единственный первоклассник. Об этом пишет «Комсомольская правда».

7-летний Дима Валеев — единственный первоклассник на всю деревню. По словам педагогов, в школе учится брат мальчика, который старше его на год. Всего в сельской школе начнут учебу осенью семь детей — они обучаются в начальных классах. С пятого класса учеников возят в соседний поселок.

«У нас только начальные классы. На всех два педагога. Каждый из них занимается с несколькими учениками разных возрастов», — пояснила учитель Инна Дьяченко.

Также она рассказала о школе, в которой будет учиться первоклашка. Это деревянное одноэтажное здание, где есть классы, столовая, спортзал. В прошлом году в здании сделали туалет, и теперь детям не нужно выходить зимой на улицу.

Ранее сообщалось, что в школе Томпонского района Якутии выпустился единственный одиннадцатиклассник. Кроме подростка в классе больше никто не учился. Он поступил в первый класс один, за 11 лет к нему присоединялись несколько детей из других школ. С прошлого года он единственный ученик в классе.