Россия
 
Последние новости
Пересадки на наземном транспорте Москвы стали бесплатными в течение 90 минут
Нурмагомедов забил гол и восхитил Роналду
Врач раскрыла самую распространенную вредную привычку у детей в Москве 
Британия вывезла служебных собак из Афганистана
Крупнейшие российские IT-компании подпишут хартию по защите детей в сети
В Минобрнауки назвали число привитых от COVID-19 студентов и сотрудников вузов
Рэпер Soulja Boy вызвал Канье Уэста на боксерский поединок
Путин поздравил школьников с новым учебным годом
В Литве отказались содействовать Минску в расследовании геноцида белорусов
Новости партнеров
Прослушать новость

В переполненной российской школе дети пошли в первый «Ы»

В Краснодарском крае школьники пошли в первый «Ы» класс
Перейти в «Мою Ленту»

В Краснодарском крае дети пошли в первый «Ы» класс в переполненной школе №94. Видео линейки опубликовал «Подъем» в своем Telegram-канале.

На кадрах видно, как преподаватель в окружении первоклассников стоит с табличкой «1 "Х"», также другие учителя держат в руке надпись «1 "Я"», «1 "Ф"», «1 "Ы"».

Как Россия подсела на «Черный бумер» и ополчилась на Киркорова
Читать

В школе №94 сформировали 29 первых классов от «А» до «Я». Как сообщают авторы канала, из-за этого торжественную линейку пришлось проводить в два этапа.

По данным «Подъема», в школы Краснодара в новом учебном году зачислено на 12 тысяч больше учеников, чем прошлом. Всего в учебные учреждения города пришли 174 472 ребенка.

Ранее впервые за 35 лет новую школу открыли на Колыме в поселке Снежная долина. Из-за отсутствия учебного заведения в поселке родители были вынуждены отправлять детей на школьных автобусах в школы Магадана.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Перечислены изменения в российских школах с 1 сентября
Россияне назвали самые важные школьные предметы
На Колыме впервые за 35 лет открыли новую школу