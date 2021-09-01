На Колыме впервые за 35 лет открыли новую школу

В поселке Снежная Долина под Магаданом впервые за 35 лет открыли новую школу на 50 мест

В поселке Снежная Долина под Магаданом открыли новую школу — она стала первым новым образовательным учреждением для школьников на Колыме за последние 35 лет. Об этом сообщил представитель министерства образования региона, передает РИА Новости.

«Родители были вынуждены отправлять детей на школьных автобусах обучаться в школы Магадана. Сейчас у нас появилось новое современное здание, соответствующее всем требованиям образовательного процесса», — рассказал собеседник агентства.

Он добавил, что школа рассчитана на 50 ученических и 30 дошкольных мест. Ее строили в рамках проекта «Демография».

По словам представителя министерства образования, в новом здании также будут работать классы продленного дня и кабинеты для внеурочных занятий.

Как отметил губернатор Магаданской области Сергей Носов, новые школы на Колыме также строят в поселке Ола и в Магадане.

Ранее педагог-психолог Ивакина в разговоре с «Лентой.ру» дала советы по возвращению ребенка в школу. По ее словам, перед учебой ребенку важно восстановить режим, а также рекомендуется освежить в памяти материал последней четверти. Кроме того, важно, чтобы родители не запугивали ребенка и не предупреждали его о наказании за плохие оценки.