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Россияне назвали самые важные школьные предметы

Большинство россиян назвали русский язык самым важным предметом в школе
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Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Большинство россиян (58 процентов) считают русский язык самым важным школьным предметом. Об сообщает ТАСС со ссылкой на данные исследования сервиса «Работа.ру». Опрос проводился в августе 2021 года во всех регионах России. В нем приняли участие свыше пяти тысяч человек старше 18 лет.

На втором месте среди важных школьных предметов оказались иностранные языки — их значимость отметили 44 процента респондентов. Еще 42 процента опрошенных проголосовали за алгебру и геометрию.

Другие школьные дисциплины получили значительно меньше голосов. Так, 19 процентов респондентов считают историю важным предметов, 16 процентов — литературу, а 14 процентов — информатику и ИКТ.

Ранее главный педиатр департамента здравоохранения Москвы Исмаил Османов назвал родителям российских школьников главные ошибки перед началом учебы. По его словам, основные проблемы — отсутствие четкого режима дня у учащихся, отпуска родных во время занятий, отказ детей от горячего питания в школе и неправильно обустроенное рабочее место ребенка.

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