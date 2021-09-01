В Госдуме рассказали о переполненности российских школ

В южных регионах России остро стоит проблема с переполненностью школ. Программа по строительству новых учебных заведений уже запущена, но начата она была слишком поздно. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» рассказал депутат Госдумы, заместитель председателя комитета по образованию и науке Максим Зайцев.

Ранее стало известно, что в Краснодарском крае дети пошли в первый «Ы» класс в переполненной школе №94. Там сформировали 29 первых классов от «А» до «Я», из-за этого торжественную линейку пришлось проводить в два этапа. В этом году в учебные учреждения города пришли 174 472 ребенка.

Решение проблемы

По словам Зайцева, во многих регионах страны ситуация с переполненностью школ уже стала критичной, ее решить должны программы по строительству учебных заведений, а также реконструкции школ.

«К сожалению, в южных регионах проблема переполненности школ оказалась довольно серьезной. Это наблюдается не только в Краснодарском крае, но и в Ставропольском, Чеченской Республике и других. Более того, в некоторых учебных заведениях учиться приходится сразу в три смены. Мы понимаем, что это недопустимо. Хоть и существует неплохая программа по строительству школ, к сожалению, начата она была слишком поздно. Также есть планы по реконструкции и достройке учебных заведений, в дальнейшем это должно помочь избежать подобных ситуаций», — рассказал депутат.

Депутат Госдумы Геннадий Онищенко уточнил, что проблема существует только в некоторых регионах страны и полностью отсутствует в мегаполисах.

«Главное, конечно, чтобы классных помещений всем хватило, — заметил Онищенко. — Я бы не сказал, что ситуация прям критичная — сегодня я посетил три московских школы, ничего страшного там нет, хоть детей и немного больше, чем в прошлом году. Конечно, есть проблема двухсменных, а иногда даже и трехсменных учебных заведений, но все это наблюдается только в отдаленных провинциях».

По оценкам депутата, в настоящее время в России осталось только 3-6 процентов трехсменных школ, причем в столице нет этого. Тем не менее в ряде регионов ситуация действительно сложная, для ее урегулирования уже разработаны программы.

«Неслучайно наш президент [России Владимир Путин] поставил задачу капитального ремонта школ. Причем, деньги на это есть, но местные власти просто не успевают делать все вовремя — для этого нужен проект, регламент, сейчас программа разрабатывается», — объяснил Онищенко.

Ранее впервые за 35 лет новую школу открыли на Колыме в поселке Снежная Долина. Из-за отсутствия учебного заведения в поселке родители были вынуждены отправлять детей на школьных автобусах в школы Магадана.