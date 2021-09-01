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Стало известно о письме поступившей в девять лет в МГУ россиянки Путину

Поступившая в девять лет в МГУ Алиса Теплякова писала письмо Владимиру Путину
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Владимир Путин
Владимир Путин
Фото: Global Look Press

Девятилетняя Алиса Теплякова, которая поступила на факультет психологии Московского государственного университета (МГУ), писала письмо президенту России Владимиру Путину, чтобы ее приняли в школу в четыре года. Об этом рассказал отец девочки Евгений в интервью ТАСС.

«Мы хотели отдать ее в школу с четырех лет, она письмо Путину писала — школа не хотела принимать, никогда и никакая. У нас десятки ответов, от Департамента образования Москвы, от разных школ и учреждений, но смысл ответов один: идите в песочницу, к чертовой матери, вам череп жмет, пока не перестанет жать, не приходите», — рассказал он.

Стало известно, что в 2019 году семья писала в Центр педагогического мастерства (ЦПМ), работающий с талантливыми школьниками. Евгений отметил, что просил помощи у педагогов. В ответ Тепляковым сказали, что в ЦПМ не имеют соответствующего опыта.

Кроме того, девочку не приняла школа для одаренных детей «Интеллектуал», где обучают учеников с 5 по 11 класс. Также Алису не включили в Реестр одаренных детей. Департамент образования и науки города Москвы уточнил, что одаренных детей выявляют на основе «наличия созданных ими результата интеллектуальной деятельности, подтвержденного патентом или свидетельством, и (или) публикации в научном международном всероссийском издании, в том числе издании, индексируемом в международных базах данных (Web of Science, Scopus и др.), либо посредством проведения олимпиад и иных интеллектуальных и (или) творческих конкурсов».

Ранее «Лента.ру» сообщала, что девятилетняя россиянка зачислена на психологический факультет МГУ. На бюджет она не прошла — на вступительном экзамене Алиса набрала 48 баллов. Ребенок планирует окончить университет за два года. Если это произойдет, то на момент окончания вуза Тепляковой будет не больше 11 лет.

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