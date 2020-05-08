Украина пожаловалась на длящуюся дольше Второй мировой «агрессию России»

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба пожаловался на длящуюся дольше Второй мировой войны «агрессию России» — «оккупацию Крыма и отдельных районов Донецкой и Луганской областей». Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».

По его словам, она якобы привела к более чем 13 тысячам убитых и 27 тысячам раненых «в самом сердце Европы».

«На короткое время жила надежда, что с учреждением ООН возникнет более справедливый и мирный мир. С применением силы против территориальной целостности политическая независимость любого государства была бы невообразимой. К сожалению, для некоторых, включая одного из постоянных членов Совета Безопасности ООН, это обязательство не имеет большого значения», — заявил Кулеба.

Он также подчеркнул, что возвышение роли советского вождя Иосифа Сталина в России служит оправданию агрессии против Украины и Грузии. «Это преследует цель восстановления тоталитарного государства с одним непогрешимым лидером в его главе. Это служит имитации чувства безупречности режима, созданию образа внешнего врага», — считает дипломат.

Ранее 8 мая министры иностранных дел Латвии, Литвы, Украины и Эстонии выступили с заявлением, в котором обвинили Россию в использовании «культа победы» во Второй мировой войне в качестве инструмента манипуляций. В их совместной статье говорится о попытках России замять тему сталинских репрессий и вновь разделить Европу на сферы влияния.

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