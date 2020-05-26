Подготовка турецких пляжей к туристам во время пандемии попала на видео

Видео: Агентство Анадолу / YouTube

Подготовку пляжей в Турции к началу сезона в условиях пандемии коронавируса сняли на видео. Кадры во вторник, 26 мая, опубликованы на YouTube-канале агентства Anadolu.

На ролике видно, как рабочие перегораживают пляж веревками, формируя места для загара с учетом социального дистанцирования. Согласно новым правилам, шезлонги будут расставлены на увеличенном расстоянии друг от друга, кроме того, на побережье появятся специальные таблички с гигиеническими требованиями для туристов.

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Как отмечается в подписи к видео, съемки проводились на городском пляже Антальи Коньяалты, открытие которого планируется 1 июня.

Ранее сообщалось, что Турция объявила о готовности принимать иностранных туристов с 20 июня. Однако россиян среди них пока не будет из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки в стране.

По словам главы ассоциации туроператоров Турции (TURSAB) Фируза Баглыкайи, первыми сезон откроют туристы из Китая, Японии, Южной Кореи, а также арабских стран и Ирана. «Затем начнется турпоток из стран Европы. После, думаю, откроется и Россия — может, в конце июля или августе», — отметил Баглыкайя.

Турция объявила о пройденном пике эпидемии коронавируса 29 апреля. По последним данным, в стране выявлено более 156 тысяч зараженных, из них 4340 человек скончались, 118 тысяч — вылечились.

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