В Турции рассказали о сроках ожидания российских туристов

Российских туристов в Турции ждут не раньше июля-августа. Об этом заявил РИА Новости глава Ассоциации туроператоров страны (TURSAB) Фируз Баглыкайя.

«Сколько в этом году к нам приедет туристов из России – сейчас сказать сложно. Хотя мы ожидаем наплыв иностранных туристов с августа и особенно в сентябре и октябре, я не ожидаю много туристов из России в июле, потому что там эпидемиологическая обстановка пока неблагоприятная, и они смогут приехать, возможно, позднее, чем другие иностранные туристы», — пояснил Баглыкайя.

Он добавил, что первыми откроют сезон туристы из Китая, Японии, Южной Кореи, а также арабских стран и Ирана. «Затем начнется турпопоток из стран Европы. Затем, думаю, откроется Россия — может, в конце июля или августе», — отметил собеседник.

20 мая глава Министерства здравоохранения Турции Фахреттин Коджа сообщил, что в июне республика не планирует принимать туристов из России и других «стран риска» и будет открываться для ряда государств поэтапно. В целом предполагается, что количество иностранцев не превысит 20 процентов от общего числа отдыхающих в Турции.

Турция объявила о пройденном пике эпидемии коронавируса 29 апреля. По последним данным, в стране выявлено более 155 тысяч зараженных, из них 4308 человек скончались, 117 тысяч — вылечились.

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