Появилось фото изолятора для карантина по коронавирусу в роскошном отеле Турции

В Турции отели начали подготовку к приему туристов и приступили к переоснащению инфраструктуры по новым «посткоронавирусным» правилам. Соответствующие фотографии появились на официальном сайте Ассоциации туроператоров России.

Так, в числе требований, представленных в списке из 132 пунктов, оказалось наличие изоляторов за пределами основного здания, в которых гостей с подозрением на COVID-19 будут помещать на карантин. В пятизвездочном роскошном отеле Calista Luxury Hotel в Белеке такая комната оборудована кроватью, прямым доступом к врачам и медсестрам и всеми необходимыми медицинскими приборами.

Предполагается, что постояльцев, у которых при заезде выявят повышенную температуру тела, будут отправлять в изолятор до выяснения причин либо сразу в местную больницу с бригадой скорой помощи.

Кроме того, в настоящее время руководство турецких гостиниц закупает термометры и тепловизоры, дезинфицирующие средства и защитные маски, занимается расстановкой мебели и шезлонгов на пляжах и у бассейнов с учетом норм социального дистанцирования, вводит «смены питания» по часам, чтобы распределить потоки гостей, а также задумывается о массовом использовании одноразовых предметов — к примеру, ручек на ресепшене.

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21 мая министр культуры и туризма Турции Мехмет Нури Эрсой заявил, что системы «все включено» и «шведский стол» на курортах страны не могут быть отменены после пандемии коронавируса. В то же время, по его словам, в них непременно будут внесены все необходимые с точки зрения санитарно-гигиенических норм изменения.

Турция объявила о пройденном пике эпидемии коронавируса 29 апреля. По последним данным, в стране выявлено более 154 тысяч зараженных, из них более 4,2 тысячи человек скончались, 115 тысяч — вылечились.

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